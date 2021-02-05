熱刺周四主場0:1不敵車路士，不但是該隊主帥摩連奴首次在熱刺經歷聯賽3連敗，更是他領軍生涯的327場主場聯賽，首次經歷2連敗。

因艾歷迪亞禁區內踢跌迪姆華拿，熱刺以1球飲恨在佐真奴費路射入的12碼，連同上周接連在英超不敵利物浦與白禮頓，是摩連奴首次帶領熱刺在聯賽慘吞3連敗。不過，若包括各項賽事在內，3連敗並非他任教熱刺的首次，早在上季約2月至3月期間，球隊也試過先在歐聯16強不敵RB萊比錫，然後回到聯賽再負車路士及狼隊，湊巧上次也有車仔份。

不過，連同上周四也在主場1:3負利物浦，這是摩連奴從事領軍生涯以來，首次在聯賽主場經歷2連敗。賽後受訪，摩連奴依然不認低威，先將落敗歸咎於球證馬連拿錯判12碼：「是的，我們確實拿球有點困難，沒有在上半場創造機會，這點我不否認，但對方又創造了多少機會呢？但，最難受的是那球12碼，它決定了比賽，但這不是能接受的12碼判罰，而這樣輸掉比賽有點痛。」

他隨後再補充：「我認為馬連拿是英超最好的球證之一，但我得說，我不喜歡他這場的執法表現。對陣車路士是難踢，但我們下半場也有所不同，盧卡斯莫拉與拉美拿上場後帶來動力，我的感覺是球員們團結在一起戰到最後，這起碼是正面的精神狀態。」

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