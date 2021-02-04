利物浦對曼城，代表了近季英超最強對最強，然而今季聯賽前列爭持激烈，沒有一支球隊能長期保持優勢。季初低迷的曼城，在周三作客般尼小勝2:0，豪取英超九連勝坐穩榜首；藍月連勝走勢開始時居榜首的利物浦，同日卻爆大冷0:1不敵白禮頓遭逢9年來首次英超主場連敗，領隊高普亦慨嘆「身心累了」，兩日後作客曼城的紅藍大戰，未許樂觀。

文：何西

曼城在季初曾跌至12位，不過自去年12月小勝修咸頓起便未曾再失分，周三靠加比爾捷西斯及史達寧於上半場先後建功，作客般尼以2:0取勝，各項賽事連贏13場，當中英超取得九連勝，其間誇張地僅失一球，防守能力非常出色。曼城英超連勝走勢的首仗，是在去年12月中1:0作客小勝修咸頓，當時結束兩連和的曼城仍位列中游，反觀紅軍同時間則大勇，剛在榜首大戰擊敗熱刺進佔一哥位置之後，該仗作客7:0狂勝水晶宮，沒料到高峯之後卻急速下滑。

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紅軍近三場主場零入球

利物浦最近8場英超僅得2勝3和3負的平庸成績，面對西布朗與紐卡素等下游球隊都失分，並在上月於晏菲路不敵般尼，結束長達68場的英超主場不敗走勢。到周三再次在主場出擊迎戰白禮頓，紅軍再次啞火，全場11次射門僅1次命中，2項數據都比13射4中的白禮頓差。

門將艾利臣比加因病缺勤，沙迪奧文尼亦續因傷缺陣，紅軍形勢佔優控球較多，但能威脅白禮頓大門的情況卻不多，前鋒穆罕默德沙拿在開賽初段單刀卻射門高出。戰至56分鐘，賓韋特接應隊友長傳，在禁區近底線頭槌橫傳，阿爾薩特近門撞入奠勝。利物浦連續兩場英超主場吃敗仗，最近一次已經是2012年9月，球隊連續三場主場零入球，更是1984年10月之後，到今季才發生，紅軍的頹勢確實令人擔心。

藍月拋離七分穩坐榜首

曼城目前以21戰47分穩坐榜首，下周日英超大戰作客利物浦前，領先對方7分兼少踢1場。高普在賽後承認紅軍目前狀態欠佳，球員身心俱疲：「很失望，真的沒甚麼值得開心的。這是艱難的一星期，有兩場作客比賽，兩場非常緊湊的賽事，而今晚我們看起來在精神和身體方面都不夠活力。白禮頓勝出是應得，毫無疑問。對我來說，更重要的是找出我們輸掉這場比賽的原因，以及了解發生了甚麼事。我們看來並不令人信服。」

曼城近況出色，但哥帥深明今季爭標形勢混亂，現階段最重要是做好自己的工作：「我們必須集中應付眼前每場比賽，早前當己隊跌至積分榜12位時，那時候的想法是『忘掉英超（爭標）吧，看看能否爭取到下屆歐霸盃參賽席位。』甚麼連勝走勢，數據都是沒有意思，最重要是如何準備下一場。」