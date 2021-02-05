今年澳網將於下周一開波，但周四就傳墨爾本一家提供予參賽球手及職員隔離的酒店，當中一名員工不幸確診武漢肺炎，令當局臨陣叫停熱身賽，並要求約為500位的職球員接受檢測。而賽會周五表示，根據檢測結果未有職球員確診武肺，只屬虛驚一場。

據英國BBC報道，墨爾本所處的維多利亞省省長安德魯斯表示，其中一間用作檢疫及隔離的酒店一名26歲員工檢測後呈陽性反應，因此有最少500名職球員需要再隔離。原定周四在墨爾本公園舉行的6場熱身賽已全部取消，同時職球員亦要即時接受檢測，周五澳網賽會則透過twitter發文，指所有的檢測結果呈陰性，即有份出戰熱身賽的球員可重新參與比賽。

澳網賽事總監泰利表示，在省長安德魯斯的大力支持下，澳網一定會如期舉行，加上維多利亞省周五未有新增確診個案，所以仍然會維持讓球迷入的選項，「球迷仍然可以進入墨爾本公園睇波，我們仍然出售門票。舉行比賽的地方將會非常安全，我們做好一切防疫的準備，嚴格執行交距離以追蹤有入場的人士。」泰利估計，賽事舉行的兩周大概可以招待38萬人次入場睇波。

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