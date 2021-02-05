去年夏天證實患上何傑金氏淋巴癌的32歲西班牙網球女將娜華露，憶述自己當時被診斷患癌前感到胃部不適，一度以為自己是感染了武漢肺炎病毒，隨後才得知自己原來是患上這比較罕見的癌症。

娜華露接受Eurosport訪問，表示當日因胃痛去求診，由於武肺病毒正侵擾全球，而她第一時間也以為是中了武肺：「我進行了PCR檢測，結果呈陰性，但我還是覺得胃部不舒服，所以去看了其他醫生，直至有其中一位醫生談到淋巴癌的可能性，然後進行了全身檢查後，就得到了這個壞消息。」

何傑金氏淋巴癌在淋巴癌中屬於較罕見的，她再補充：「我當時真的沒有想太多，沒有詢問過關於這疾病的問題，或者為何我會患上，甚至會發生怎樣的變化等....我只想知道我需要做甚麼才能康復。」

這位前世界第6女球手，去年患病前本宣佈會在2020賽季結束後退休，怎料武肺加上患癌打亂了她的部署。上月剛完成化療的她，正逐漸從疾病中康復，也明確表示想以暫延遲至今夏舉行的東京奧運作為職業生涯最後一站：「若然可以，我想在網球場上和大家告別，而不是讓人們記得我是在醫院裏說再見，這不是我想要的方式。每個運動員都夢想參加奧運，當然如果其他西班牙球手今季都表現出色，我將失去資格，但我希望至少能和我的好友梅古露莎一同出現在雙打賽場。」

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