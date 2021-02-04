周四世冠盃第2圈賽事，中北美洲冠軍墨超代表堤格雷斯，憑前法國國腳前鋒、35歲的基格納梅開二度，以2:1反勝有金基熙先開紀錄的蔚山現代，殺入四強將惡鬥南美自由盃冠軍彭美拉斯，爭入2020年度的世冠盃決賽。

作為2020年度亞冠盃盟主的蔚山現代，雖然有捧盃功臣前鋒祖利亞尼加奧離隊，不過今仗他們卻有個好開始，上半場24分鐘後衞金基熙接應左路角球，在前柱高高躍起頂入，助蔚山現代領先1:0。

隨後堤格雷斯積極反撲，不斷以高波侵襲蔚山現代的防線，終至38分鐘用角球攻勢還以顏色，前法國國腳中鋒基格納，接應迪亞高雷耶斯的頭槌二傳近門射入，助堤格雷斯追成1:1平手。

完半場前，蔚山現代的入球功臣金基熙禁區內犯手球，球證經VAR提醒後判罰12碼，堤格雷斯派出基格納操刀破網，助球隊半場已反超前2:1。下半場蔚山現代積極反撲，58分鐘尹光河曾接應長傳後，禁區內側身射入，惜球證指他越位在先入球無效，最終堤格雷斯憑賽後當選為全場最佳球員的基格納個人梅開二度，以2:1反勝蔚山現代殺入四強。

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