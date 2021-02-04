周四英超倫敦打吡，由杜曹領軍的車路士靠迪姆華拿上半場博得12碼，隊友佐真奴費路主射入網，作客以1:0小勝前主帥摩連奴執教的熱刺，錄得2連勝，而熱刺則是8年多來首次在英超錄得3連敗。

杜曹領軍第3場，車路士繼續排出3-4-3陣式，列斯占士復任正選踢右翼衞，而左翼衞繼續交給上場對般尼入球的馬高斯阿朗素，意味去夏由林柏特簽下的愛將芝維爾，連續第2場失正選，前線就由迪姆華拿、赫臣奧杜爾及美臣蒙特組成，譚美阿巴謙及基奧特都在後備席。

至於熱刺，今季從賓菲加來投的巴西前鋒卡路士雲尼斯奧斯，今季首次在英超正選，代替因傷缺陣的射手哈利卡尼，而上仗對白禮頓表現欠佳的加里夫巴利則退居後備席。不過，就算陣容有變，摩連奴的球隊開賽後仍然踢得龜縮，讓車仔幾乎完全反客為主，佔據主動兼在前場不斷迫強，令熱刺連半場也過不了。

雖然車路士上半場射門也不算多，但踢至23分鐘，藉艾歷迪亞鹵莽地在禁區內落地後亂出腳，踢中迪姆華拿後腳，球證直指12碼點，劊子手佐真奴費路操刀射入，助球隊領先。即使半小時過後，有堤亞高施華解圍時拉傷大腿，提早要由安達斯基斯坦臣入替，但在熱刺毫無攻勢下，車仔保住1:0完半場。

換邊後，熱刺稍有改善，但攻勢仍然不夠到肉，及後換入拉美拿及盧卡斯莫拉，前者於79分鐘有腳禁區外勁射被艾度亞文迪撲出。車仔下半場主要以控球在腳為目標，也有機會靠突擊增添紀錄，但美臣蒙特入禁區在守衞力迫下起腳，被洛里斯落地封出底線，最後比數不變，車路士贏1:0全取3分，取得杜曹上任的第2場勝仗後暫時升上第6位，反觀摩連奴帶領熱刺則首次錄得聯賽3連敗，而這支北倫敦球隊對上一次英超3連敗，要數到2012年11月由波亞斯領軍的年代。

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