周四車路士作客一球擊敗熱刺，雖然按熱刺主帥摩連奴所言「雙方只是一個12碼的差距」，但其實在哈利卡尼的缺陣，加上杜曹精心安排的3-4-3下，熱刺得到的機會少之又少。而杜曹的三中堅陣式明顯令藍戰士的防守改善，雖然一眾前鋒在其麾下尚未開齋，但明顯比林柏特時代有進步。

今仗車路士繼續沿用杜曹接掌後主打的3-4-3陣式，不過用人上有所調整，前兩仗出任右翼衞的赫臣奧杜爾位置提前，與美臣蒙特於前線支援重回正前鋒位置的迪姆華拿，比賽中出任兩邊翼衞列斯占士及馬高斯阿朗素多番衝擊對手近期表現一般的閘位，表現不俗。另外中場選擇高華錫及佐真奴費路，以中路人數優勢阻止熱刺快速反擊亦極為成功。

同樣位置有所改變的是林伯「契仔」美臣蒙特，今仗他同樣被推前任類似「9號半」，回後拿球防守及向前組織都見其身影，包括射門及送出關鍵傳送等多項數據都排在隊內前列。而他賽後就表示自己仍在適應新位置，但認為眼下全隊發揮很好。

雖然杜曹前三仗表現合格有餘，但三支球隊進攻上無法考驗車路士亦是事實，而經驗豐富的堤亞高施華受傷是防守隱憂之一。另外包括迪姆華拿等前鋒三場下來仍未開齋亦是問題，這位德國籍主帥或要在歐聯16強大戰馬德里體育前，找到令前鋒重拾射門的方法，才有望在成績上有所突破。

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