周五意甲上演獨腳戲，二哥國際米蘭作客中游的費倫天拿。兩隊剛於上月意大利盃交手，當時法定時間90分鐘內打成平手，國際靠加時的入球才淘汰「紫百合」晉級。雖然近期國際走勢不差，但近年與紫百合交手甚少贏盤，今場難讓半/一，寧信主場出擊的紫百合，敲下盤。

文：王杰

國際在周二出戰意盃四強首回合，在缺少停賽的首席射手盧卡古下，球隊最終以1:2不敵祖雲達斯失先機，各項賽事六場不敗亦告終。現時藍黑軍於聯賽落後榜首AC米蘭兩分，依然是意甲爭冠要角，但球隊於冬季轉會窗未有任何交易，需要以原班人馬出戰下半季賽事。

國際後備鋒將入球少

國際今季已經沒有歐戰任務在身，國內又只得意甲及意盃兩條戰線，不過球隊現時相當依賴主力球員的狀態。今季兩位鋒將盧卡古及拿達路馬天尼斯，在聯賽已合共轟入24球，佔了全隊總入球幾乎一半，相反阿歷斯山齊士及比列錫兩名後備進攻球員合共只得三球，正選及後備球員的狀態相差甚遠，上仗對陣祖記一仗由山齊士取代停賽的盧卡古踢正選，可惜效果欠佳，賽後就連教練干地亦指山齊士今季的入球明顯不足。

雖然國際現時排在意甲第二，不過球隊主要靠主場搶分，反而聯賽暫時進行了10場作客賽事，國際只得5勝4和1負的成績，勝率只有50%，而且最近四場作客對陣烏甸尼斯及森多利亞等也失分，反映國際客場表現不穩，即使兩隊首循環交手時，國際亦要至比賽末段才以4:3反勝紫百合，今仗不宜看高。

另邊廂，紫百合上輪在少踢兩人下，直至末段才被拖連奴逼和1:1，近五場只曾慘敗於拿玻里腳下。雖然今仗有中場卡斯度維利及尼高拉米連高域因上仗領紅要停賽，不過球隊仍然有伊戈祖利奧及馬天尼斯古阿達兩名年輕中堅頂上，中場就有防守力較強的艾歷普加頂替。

費倫老將列貝利回魂

即使上輪聯賽失分，但紫百合有老將列貝利取得今季首個入球，最近2輪聯賽已經貢獻1射1傳，狀態正佳，預計會與近5場攻入3球的杜辛華荷域組成鋒線拍檔，攻力不成問題。雙方過去六次交手，雖然國際取得3勝3和的不敗戰績，但三場勝仗也只屬險勝，每次交手紫百合都能為國際製造不少麻煩，相信紫百合不致大敗，捧下盤。