最近有報道稱，巴黎聖日耳門（PSG）與球星基利安麥巴比的續約談判陷入僵局，後者在合約剩餘18個月的情況下，西甲豪門皇家馬德里一直也希望簽入這名22歲法國前鋒。曾經與麥巴比在PSG做過隊友的謝斯洛迪古斯，近日就表示麥巴比一直希望仿效他的偶像基斯坦奴朗拿度（C朗），可以為皇馬效力。

謝斯在2011年至2016年期間為皇馬效力期間曾被稱為C朗的接班人，不過受傷患影響其職業生涯，隨後在PSG與麥巴比當過4季的隊友，但就因為違反防疫規例開派對，加上背妻「偷食」被PSG掃走，直至今個月才以自由身回歸拉斯彭馬斯。近日謝斯接受訪問時，就談及了麥巴比有意加盟皇馬一事：「麥巴比很想去皇馬，他的偶像一直都是C朗，而且他很愛馬德里這個地方，我相信有朝一天他會在馬德里踢球。」

此前就有報道稱，雖然PSG另一位球星尼馬已經決定續約，但是麥巴比仍未決定會否續約留隊。不過教練普捷天奴就表示麥巴比不會離隊：「外面有很多傳言，但我看到他已經為PSG效力了一段長時間，這是球會想要的事情。當然，麥巴比可以作出自己的決定，但我們看到的是，一個在PSG很高興而且滿意球會計劃的球員。」

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