熱愛足球的陳鴻平在10年前一場元老賽中，半場休息時疑心臟病發暈倒球場，一度心臟停頓及沒有呼吸脈搏，幸現場有任職救護員的球員為他急救，最終昏迷三天後蘇醒，平哥形容「生命總有盡時，到站便要落車，每個人也一樣」。

對於10年前昏迷3天的經過，一直有踢元老賽的平哥說：「2011年8月6日（周六），替朋友踢元老盃，半場突然倒地，之前沒任何迹象，沒頭暈、沒高血壓，幸好有個救護員在場為我急救，為我做心外壓，之後一昏迷到周一中午蘇醒，後來知道是心臟有血管閉塞，血液供不到腦部所以暈倒。」

「事後很多人問我對這次經歷有甚麼感覺，我說其實沒痛苦，很自在，醒來像現在一樣；之後吃點藥，相隔五、六天接受通波仔手術，住了醫院一夜，出院後收到短訊有比賽又去踢。」陳鴻平說。現在仍不時參與小型球的平哥透露，現在每半年到醫院覆診，到78歲這個年紀仍經常運動，多出汗是好事，相信對身體有好處。向來豁達的平哥說：「死亡，每個人總有一次，那次不醒也沒有問題。生命像乘車，到站便要下車，每個人一樣，不需要太緊張，辛苦一世，不辛苦又一世，開心點會較好過。」

問他享受教練，還是球員生涯多一點，他說：「教練要承受好多壓力，管理好多人，球員想法未必一致，而球員出場只跟教練部署及指示便可，所以到現在繼續踢，因為始終享受踢足球；這個年紀，能跑多少就多少，不會有人怪你了。」

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