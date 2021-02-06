前香港足球隊代表隊守衛吳偉超退役後返回國內向教練工作發展，而他早前獲其前上海申花隊友，現中甲南通主教練謝暉招手，早前落實出任南通助教，展開教練生涯新一頁。

現年39歲的吳偉超於17/18球季後於東方龍獅掛靴，而他隨即考取教練執照，並在上海展開教練生涯，擔任由前中國國腳孫祥及孫吉所開辦的足球學校擔任總監。這位曾在國內球壇多年的名將今日透露，已轉到中甲球會江蘇南通擔任助教，接受新挑戰。

上季升中甲的南通，上季由前中國國腳前鋒謝謝暉擔任主教練，而謝謝暉早前邀請其上海申花隊友吳偉超加入教練團，擔任其副手，而吳偉超經考慮後，決定接受挑戰，轉到中甲展開教練生涯另一頁。他說：「謝謝暉退役後一直在上海上港任助教，曾隨艾歷臣及波亞斯等著名教練學法，而今早前問我有否興趣在職業隊任助教，經考慮後決定接受這個新挑戰，嘗試在職業隊的教練工作發展。」他透露，上月底已隨加入南通教練團，目前正隨隊為新季中甲備戰。

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