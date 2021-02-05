曼城英超登頂，利物浦主帥高普語出驚人，稱對方受惠於去年12月尾隊內爆發武漢肺炎疫症，因而在頻密賽程中得到喘息機會，比其他球隊多了時間回復體力。藍月亮領隊哥迪奧拿在記者會上對於這番言論出自高普口中感到驚訝，並駁斥己隊給人體能好的觀感，是因為深明保持控球在腳而減少跑動的道理。

曼城在去年聖誕前本落後利物浦8分之多，1個多月後竟反超對方7分，最近還在各項賽事豪取13連勝。兩軍周日會在晏菲路狹路相逢，高普在賽前記招率先發動口水戰，稱對方在聖誕至新年期間一度爆疫，使部份比賽因而要改期，反有助他們在那段時間爭取到休息，從而對爭標有利。哥帥在稍後的記招聽聞高普這番言論後，面色大變。

這位曼城領隊先回應高普認為他們體能回復迅速的原因：「當一直保持控球在腳，就會跑動得少，或許是這原因，但我們不是因為休息得多才使體能回復。」他續謂：「爆疫那兩星期對我們是相當痛苦的，在別人眼裏看起來我們的比賽好像少了，但只有經歷過的人，才知道那種煎熬。」

他隨後諷刺地說：「他（高普）搞錯了，是2、3個月嗎？不是，我們應該休息了4個月，只有這樣我們才能有這種狀態吧！高普要仔細看一看日曆，我們中了武肺，只有1星期休息，而之後在史丹福橋對陣車路士，只有14名球員可候命，或許我才錯了，可能是他認為的3至4星期休息吧！明天我遇到他時，我會再問他『到底我們休息了多少天？』」

最後，哥迪奧拿稱這番言論出自高普令他難以置信：「我很驚訝，我認為高普不像那種其他經常做這些（發動口水戰）的教練，沒想到這種論點從他而來。別鬧了，他一定知道這不是真的，可能在某些情況下，有些人會有意識要和對方打這種心理戰，但我沒想到他也這樣做。」

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