俄羅斯周六在澳洲墨爾本舉行的ATP盃隊制網球賽4強，以場數2:1擊敗德國，晉級決賽，並將與同日直落3場場掃走西班牙的意大利，爭奪本年度冠軍。

魯布列夫在頭場以3:6、6:1、6:2反勝德國的史卓夫，為俄羅斯先贏1場。梅韋迪夫接着在第2場男單以3:6、6:3、7:5力挫施華利夫，為俄國再下一城，提早鎖定決賽席位。德國之後成功藉男雙賽事「破蛋」，但最終仍以1:2落敗。

「我們真的很高興可以勝出，這是最重要的事情。今日的比賽相當難打，我跟魯布列夫都在先失1盤。賽前我們有2日輪空，情況並不容易，但很高興我們能夠打入決賽。」梅韋迪夫說。

俄羅斯在決賽的對手，將會是同日以3:0淘汰西班牙的意大利。打頭陣的霍尼利先以6:2、1:6、6:4擊敗巴斯達，為意大利領先1:0，巴利天利之後以6:3、7:5贏阿古特。篤定出局的西班牙隨後放棄出戰男雙，意利最終贏3:0晉級。

「這種感覺實在難以置信。」巴利天利賽後在場上接受訪問時說。「去年我錯過了賽事，很高興首次參戰便能打入決賽。任務雖然仍未完成，但我們已經很高興了。」

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