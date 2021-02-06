被標籤為超級水貨的皇家馬德里翼鋒夏薩特，近期證實要再度養傷後，竟被在西班牙地區的美式連鎖漢堡包快餐店Burger King抽水。

夏薩特從車路士過檔後貨不對辦，傷多過踢，自前年夏天上艦後，竟然合共缺席了球會44場比賽，今周又因大腿拉傷要倦勤4至6周。

當時，一個西班牙體育電視節目在Twitter透露會在稍後時間交代夏薩特當日缺操原因，怎料西班牙地區的Burger King竟然轉載至他們的官方Twitter，寫道：「我們可以和你們打賭，2分之1的機率是他在Burger King。」

這則Twitter文章隨後獲得2.5萬人轉發，多達12.2萬人按like，為何Burger King這樣抽水？皆因有報道指夏薩特來到馬德里後一直體重暴脹，踢不出昔日水平，是因為他喪吃漢堡。

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