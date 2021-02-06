西班牙球手梅古露莎周六在墨爾本舉行的雅拉河谷經典網球賽女單4強，以直落兩盤掃走禾祖奧蘇娃，晉級決賽，並將與「一姐」芭迪爭奪后座。

被列為6號種籽的梅古露莎，今仗打得相當輕鬆，全場有19次主動得分，5度打破對手發球局，最終只花了54分鐘，便以6:1、6:0擊敗來自捷克的8號種籽禾祖奧蘇娃。

「我當然感到高興，我認為自己今仗打得很好。」梅古露莎賽後說。「我的發球發揮理想，讓我一開賽便成功控制戰局。」

梅古露莎在周日上演的決賽，將會遇上佔有主場之利的澳洲球手芭迪。芭迪原定會在4強遇上莎蓮娜，但對方周五宣佈因為右邊肩膀受傷退出比賽。「細威」事後事示，自己的傷勢並不嚴重，並有信心可以出戰下周揭幕的澳洲公開賽。

「我的肩膀已接受了很多治療，目前感覺不錯。我很有信心情況將會很好，但願在未來兩周也一直保持健康。」正力爭個人第24項大滿貫女單錦標的莎蓮娜說。

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