周六正值慕尼黑空難63周年紀念，當年這宗災難導致23人死亡，其中罹難者包括8名曼聯球員以及3名職員。將會在周六當地晚上時間於主場出戰愛華頓的紅魔，領隊蘇斯克查希望麾下球員可以在慕尼黑63周年之際，貢獻一場出色的表現，以此來令到「畢樹比寶貝」感到驕傲。

由於今年受到武漢肺炎疫情的影響，今年一眾紅魔球迷無法出席在奧脫福球場外的慕尼黑時鐘下舉行的年度追悼會，不過英國時間下午2時55分，球會將在官方頻道將會播放預先錄制的短片，片中屆時會有牧師宣讀在慕尼黑空難中喪生的人的名字，同時會在下午3時04分，即空難發生時間默哀一分鐘。另外由於與愛華頓的英超賽事剛好在同一天，因此賽前會有一分鐘的默哀儀式，然後曼聯及愛華頓的雙方隊長會帶着花圈走到場上，而其他球員亦會臂纏黑紗。

曼聯領隊蘇斯克查接受英國天空體育訪問時表示，所有球迷、球員及職員也不應忘記在1958年發生的事情：「對我們來說，保持畢樹比寶貝的記憶是很重要的事。他們是球會傳統以及歷史的重要一部份，他們最先為歐洲足球作出貢獻。對於我而言，可以組成一支有眾多青訓球員的球隊，是一個驕傲的時刻。當你看到拉舒福特、麥湯米尼、保羅普巴及杜安薛比時，這些男孩都以適當的方式代表着曼聯。我希望球隊可以通過出色的表現去對他們表示敬意，然後賽後可以說『是的，他們（畢樹比寶貝）會為我們感到驕傲。』」

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