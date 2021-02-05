周六英超早場阿士東維拉主場迎戰阿仙奴，兩軍同在周中落敗而回，阿仙奴更終結英超七場不敗走勢，正選門將賓特尼奴與中堅大衛雷斯雙雙領紅，雖然今仗隊長奧巴美揚復出，但防線殘缺下甚至要用上「廢龍」把關，今仗作客攻力強勁的維拉料難反彈，平手盤捧主隊。

上半季阿仙奴曾陷入英超七場不勝，一度跌落第15位，這段差劣走勢的開端，正是作客0:3慘負維拉開始。筆者亦相信兵工廠今仗將難反彈，首先他們防線殘缺不堪，正選門將賓特尼奴停賽後，冬窗來投的馬菲賴恩亦有傷在身，有機會要用上曾「荒失失」將馬列斯罰球打入網的「廢龍」溫拿臣把關；反觀維拉卻有在阿仙奴上季英足盃及今季社區盾的冠軍功臣、撲救成功率甚高的達米安馬天尼斯倒戈把關，最後一環維拉已先勝一仗。

加上兵工廠續有基蘭泰亞尼養傷，球會為大衛雷斯上訴被駁回須停賽，蜀中無大將只能靠洛賀丁、薛迪索拉斯之流充撐防線，面對維拉頻頻交出助攻的基亞利殊，以及 近4仗入3球的射手奧尼屈堅斯，相信兵工廠今仗難保清白之身。論攻力，維拉近10場更有9場取得「士哥」，反觀槍手近7場多達4場交白卷，既然攻守方面維拉都更勝 一籌，平手盤當然要捧維拉。

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