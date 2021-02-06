阿仙奴領隊阿迪達透露，隊長奧巴美揚早前受母親患病消息困擾，難過得無法專心比賽。

奧巴美揚因母親病倒，缺席了之前3場兵工廠的比賽，至周中作客狼隊負1:2一仗才重返大軍中，但下半場入替後表現沉寂，也無法助最後得9人應戰的阿仙奴力挽狂瀾。

阿迪達就替愛將辯護：「當看到家人承受痛苦，絕對是難以面對的，那會影響你的情緒，因為你要無時無刻關心家人的事。奧巴美揚也不想缺陣，他想回來操練，但他也是一個對家庭負責的人。」

奧巴美揚現已回到訓練場，阿迪達對這位射手有期望：「他獨自訓練，也將情緒控制得很好。他在這裏是一名受人尊敬和愛戴的球員，或許當他困難時，他會想球迷和隊內其他人會否支持我，但我想說答案是肯定的。」

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