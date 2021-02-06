周五NBA常規賽上演東、西岸大戰，由西岸二哥快艇主場迎戰東岸勁旅塞爾特人。主隊今場有球星保羅佐治（Paul George、PG）因傷缺陣，但有尼納特（Kawhi Leonard）貢獻火力交出28分，快艇大部份時間領先。不過綠軍換邊後急起直追反超前，末段更狂用犯規戰術得分，即使快艇有路威廉士（Lou Williams）大心臟射入兩個關鍵三分，仍反輸115:119。

開季曾經升上東岸榜首的塞爾特人，是今季不能忽視的東岸勁旅之一，他們上周與湖人交手，苦戰全場才以1分僅敗。快艇今場迎來綠軍的挑戰，大軍即使有三分命中率高達48%的PG，因右腳酸痛缺陣，半場已有14分進賬的尼納特，仍帶領快艇在賽事前半段，大幅領先綠軍62:51。

惟換邊後綠軍逐步收復失地，今場轟入34分的當家球星塔圖（Jayson Tatum）第三節領軍展開反擊，塞爾特人此節打出38:20的比分反超前。快艇帶着落後4分的形勢進入第四節，此節拿下14分的路威廉士不斷追分，包辦快艇完場前最後7分。他先於最後46.1秒射入關鍵三分球，帶領快艇反超112:111，但下個攻勢即被K獲加（Kemba Walker）以兩分球追回。綠軍關鍵時刻再採取犯規戰術，連入4罰拉開比數，威廉士在僅餘9秒再射入另一三分，可惜為時已晚，K獲加完場前再入兩罰，以連續6個罰球抹殺快艇反勝的機會。

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！