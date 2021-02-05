2021年NBA明星賽死灰復燃，有傳聯盟與球員工會擬定於今年3月7日，在鷹隊主城市亞特蘭大復辦賽事。聯盟周四亦公佈明星賽首輪投票結果，湖人球星勒邦占士（LeBron James）當選西岸票王，總票數僅次全聯盟得票最高的網隊球星杜蘭特（Kevin Durant、KD）。惟占士周四領湖人擊敗金塊賽後，直言沒興趣參與今屆明星賽，更批評NBA剝奪了球員的假期。

今屆明星賽原定於2月21日至24日在溜馬主城市印第安納舉行，但NBA開季前考慮到疫情不穩關係，決定取消本年明星賽，溜馬主辦權則順延至2024年。不過總裁阿當施華（Adam Silver）依然力爭以其他方式復辦明星賽，有傳聯盟跟球員工會磋商後已經達成共識，擬定於今年3月7日在鷹隊主場城市亞特蘭大復辦賽事。

大帝KD成兩岸票王

為盡快推動賽事舉行，明星賽已於1月28日開始接受投票。聯盟周四率先公佈第一階段投票結果，因阿基里斯腱斷裂休戰一季的KD，復出首季即以逾230萬票當選票王，占士就以近229萬票成聯盟得票第2高的球員，兩人同時是東、西兩岸的人氣之王。得票第三高的是勇士明星控衞史堤芬居里（Stephen Curry），他奪得211萬票，是今屆明星賽僅第3位得票逾200萬的球員，同是西岸後場球員中得票最高。向來人氣高企的小馬超新星當錫（Luka Doncic），以近140萬票成為西岸後場得票第2高。意外的是，金塊全能中鋒祖傑（Nikola Jokic）以近148萬票，壓過快艇超級球星尼納特（Kawhi Leonard）和湖人的安東尼戴維斯（Anthony Davis），成為占士後西岸前場得票最高的球員。

3月7開打 僅71日休季期

疫情下的明星賽，規模有可能會比往年賽事小，但明星周末人氣極高的入樽賽、三分賽和技巧賽，據報將獲得保留，以吸納更多直播收視，彌補聯盟的經濟損失。惟NBA復辦明星賽的決定引起不少反對聲音，占士便是首位帶頭抗議的球星，他在湖人周四常規賽主場以114:93擊敗金塊賽後，公開批評聯盟復辦明星賽的決定，除因疫情未穩，球員季前經歷一個只得短短71天的休季期，是北美四大職業運動史上最短紀錄，球員身心根本未得到回復。

占士直言，這個休息假期被聯盟剝奪了：「我真的不知道為何我們要打明星賽。我沒有力量，也沒有一點興趣去打明星賽，我對這個賽事並不感到高興。若然我入選了，即使我的軀殼在球場上，我的靈魂也不在。我們才剛度過了一個只得71天的休季期，開季時我們還被告知今年不會有明星賽，我們能有個小假期放鬆，但不久他們又把明星賽扔回我們面前，這就如直摑了我一耳光。大家都還在對抗疫情，我們就要把整個NBA帶進一座公開的城市？」

聯盟執意要推行本已取消的明星賽，主因可能就是錢。明星賽透過轉播以及推出商品銷售等，可為聯盟帶來額外可觀收入，而亞特蘭大正是NBA賽事轉播合作夥伴TNT電視台的基地所在。除了占士之外，他在周四比賽對手金塊的明星中鋒祖傑亦表態指寧願在3月好好休息一下。疫情陰霾未過，聯盟此舉亦被抨擊增加球員感染風險。

綜合美國外電