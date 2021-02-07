曼城聯賽九連勝後，排名由季初中下游到近期開始穩佔榜首。更難能可貴是，藍月兩大主將前鋒阿古路和中場奇雲迪布尼今季因傷和中了武肺長時間缺陣，只靠變身後上射手的根度簡和回勇的貝拿度施華支撐大局。領隊哥迪奧拿也大讚二人表現令人難以置信，加上阿古路和迪布尼復出仍無期，曼城周日跟利物浦決戰，將繼續倚重根度簡和貝拿度施華攻堅。

二人當中又以根度簡令領隊哥迪奧拿刮目相看。這位德國國腳去年12月中對西布朗取得今季首個聯賽入球後開始大爆發，至今已射入七球，跟隊友史達寧並列為球隊聯賽首席射手之餘，七個聯賽入球更是其職業生涯入球新高。哥迪奧拿說：「根度簡射門質量很高，而作為一名防守中場，他很多時候是要跑很長距離後才射門，並且很漂亮的完成入球。有些球員面對對手門將時可以先飲完一杯咖啡後才冷靜射門，但有些球員就會緊張無比。單從這點，你就可以看到根度簡的質素。」

至於葡萄牙中場貝拿度施華經歷了一段低潮後，近期逐漸成為正選，並且在對阿士東維拉時取得今季首個聯賽入球。哥迪奧拿就認為，入選18/19球季英超最佳陣容兼當選同季曼城最佳球員的施華，其實是受到2019年因跟隊友班捷文文迪開玩笑後，被英格蘭足總稱其涉種族歧視而罰停賽一事所影響。哥帥說：「施華是一名非常有鬥心的球員，曾在比賽中有令人難以置信的優異演出。但那次停賽對施華是很困難的時刻，因為他被指犯下根本沒有犯的行為，造成很大傷害。我對施華終回復昔日高水平演出感到高興，他無所不能，並是一名隨時願意為球隊作貢獻的出色球員。」

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