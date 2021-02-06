基斯坦奴朗拿度（C朗）周五正式踏入36歲，在IG上載和家人慶祝的相片後也發表一則篇幅頗長的生日感言，坦言自己不能承諾可再踢多20年，但就強調會珍惜現刻，100%地努力踢好每一場比賽。

2月5日是C朗壽辰，踏入36歲的他與女友佐真娜及4個孩子在家中慶生，桌上放着一個以葡萄牙國旗為裝飾的蛋糕。他在IG上載了這張全家福後，寫道：「36歲，難以置信！感覺一切都是從昨天才開始，但我的旅程已經充滿了奇遇和很多值得回憶的故事，我的第一個足球、第一支球隊、第一個入球...時光飛逝呀！」

這位祖雲達斯球星隨後再透過文章，感謝粉絲及懷緬自己所走過的路：「從馬德拉島到里斯本、從里斯本到曼徹斯特、從曼徹斯特到馬德里，再從馬德里到都靈，雖然只是以上的地方，但從我內心深處已觸及了全世界...我將所有東西都奉獻出來，從不退縮，嘗試盡可能帶來最好的我。同樣地，你們（球迷）給了我愛和欽佩之情，你們的出現給了我無條件的支持，對於這些，我永遠覺得自己對你們的感謝是不足夠的，因為沒有你們，我做甚麼都不可能。」

「當我慶祝36歲生日，以及20年的職業足球員生涯時，抱歉的是我不能承諾再給予你們這樣的時間多20年，但我可以許下承諾的，是只要我繼續堅持，你們不會看到那個沒有100%努力的我！再次謝謝你們的支持和窩心的訊息，這對我而言意義重大，你們全都在我心中有特殊的地位。」

雖然已年屆36，C朗今季仍然保持水準，今季在意甲上陣16場入15球，目前仍在射手榜領銜，而他周六將會隨球隊迎戰羅馬，且看可否在牛一再增添入球紀錄。

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