今季在德甲球隊多蒙特表現非常出色的20歲前鋒艾寧夏蘭特，吸引了不少豪門的注意力，不過夏蘭特與多蒙特簽下的合約中，包含了6,600萬鎊（約6.9億港元）的違約金條款，而且會於明年夏天生效。據英國每日郵報稱，考慮到曼城前鋒阿古路的合約在今年夏天到期，英超豪門曼城未有打算等待夏蘭特的違約金條款啟動，而計劃在今年夏天豪擲1億鎊（約10億港元）帶走夏蘭特。

雖然夏蘭特與多蒙特的合約中有違約金條款，但曼聯、車路士以及皇家馬德里等豪門也有意簽入年僅20歲的夏蘭特，因為假如曼城希望先下手為強的話，就必須要在今個夏天以天價搶人。報道指曼城除了打算出價1億鎊之外，還願意為夏蘭特提供40萬周薪（約420萬港元），希望可以將其他競爭對手踢走。

由於曼城前鋒阿古路的前途未明朗，加上今季受傷患問題只為球隊在各項賽事正選上陣過三場，令到哥迪奧拿已經決心要尋找這位32歲阿根廷前鋒的接班人。本來陣中仍然有加比爾捷西斯這名巴西鋒將，惟此子今季在英超只得4個入球，未有用表現打動哥帥，因此簽入一名新前鋒成為了藍月今夏的主要任務。

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