周四NBA常規賽勇士作客近況低迷的小馬，季前由太陽來投的「新仔」奧比（Kelly Oubre Jr.）今場打出職業生涯代表作，成功帶領勇士以147:116狂勝小馬，贈對方近8場第7敗。

25歲的奧比今季來到勇士後成為常規主力，不過表現欠穩場均只有12分，不時受到球迷批評。今場他就一洗污名打出代表作，首三節已砍下32分。面對上場才剛結束六連敗的小馬，勇士大部份時間與對手勢均力敵，分差維持在單位數內。不過奧比第3節個人包攬10分，協助勇士拉開比數。今場上陣36分鐘的他，在末節初段趁主力球星「咖喱仔」史堤芬居里和祖蒙特格連（Draymond Green）休息之際，帶領球隊打出一波17:7攻勢，將領先幅度擴大至27分，順利大勝一場。

奧比今場21投14中，包括投入今季單場新高的七記三分，共拿下40分8籃板和2助攻，刷新職業生涯得分新高，也是勇士隊史上除「浪花兄弟」外、第三位獲得40分及7個三分以上的球員。對於奧比表現大勇，賽後不少球迷在社交媒體表示要「排隊跟奧比道歉」。

勇士今場有新秀中鋒占士韋士文（James Wiseman）因傷缺陣，由格連頂替任中鋒，整個陣容沒有球員高過6呎7吋，但仍能在禁區以54:36得分壓制小馬，整場攻入147分成為勇士今季單場得分最高。今仗有當錫攻入27分的小馬則吞下近8場第7敗，賽後成績9勝14負，排名滑落到西岸14位。

文；華弟