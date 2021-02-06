2021年NBA明星賽有傳將於3月7日在鷹隊主場城市阿特蘭大復辦，首階段投票結果亦於周四公佈，看來明星賽已是事在必行。惟聯盟反對聲音持續四起，繼湖人球星勒邦占士（LeBron James）表明沒興趣打明星賽後，公鹿球星「字母哥」安迪度安寶（Giannis Antetokounmpo）周五擊敗騎士賽後也和應占士，表明自己毫不在意明星賽是否要舉行，他只想有時間可陪伴家人。

外界認為聯盟執意在疫情下復辦明星賽，目的只有一個，就是賺取收入彌補經濟損失。一眾球員經歷短短71日休季期後，只想得到放假的時間，占士日前就批評聯盟剝奪了他們的假期。公鹿周五作客以123:105擊敗騎士賽後，拿下33分12籃板的字母哥也表明立場：「我認為每位球員都很期待那五天或七天的假期，我們都跟隨大哥（占士）的，他說沒有興趣、沒有力量打明星賽，我也是一樣，我現在真的不介意明星賽。我看不到家人，我只想回去探望他們，我希望到西班牙看我的小弟，我也想我兄弟來探望我。因此我也是一樣，我沒興趣，也沒有氣力。」

字母哥續道：「最後，若果聯盟要我們出現參賽，那我只好做自己的工作。我會出現，我會跟隨指示，但內心裏我是不想做的，我希望有個假期，讓自己放鬆。」聯盟亦再有其他超級球星表明反對聲音，網隊球星夏登（James Harden）表示：「世界發生了很多事，我們仍在努力對抗疫情，然後我們就要舉辦一個活動了？我知道箇中原因，但我認為在如此緊密的賽程下，所有事都像在威逼球員般，一周要打多場賽事已經很疲憊了，我也希望有一星期假期讓我們放鬆，跟家人團聚，暫時離開一下籃球。」

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！