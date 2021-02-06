港超聯球會理文今午公佈，上月來港加盟該隊的前南韓小國腳前鋒金承龍已完成家居隔離，正式歸隊練習。

現年35歲的金承龍在韓職FC首爾出道，曾效力全北汽車及蔚山現代等勁旅，並有於日職大阪飛腳、澳職中岸水手及泰超武里南聯球會落班的紀錄。17/18球季重返韓職加盟FC江源，18/19球季轉到仁川聯，上季初戰轉戰港超聯和富大埔，在大埔退賽前為球隊上陣5場攻入4球，並錄得1次助攻。

理文教練團相信符合「超援」資格的金承龍的加盟有助球隊加強球隊入球能力及戰術變化，而這位能傳擅射的前南韓小國腳將會披上理文99號球衣，全力助在復賽為球隊爭取佳績。

獲政府批准復操後，理文隨即在將軍澳足球中心復操，為最快月中重啟賽事作好準備。而副隊長顏樂楓表示：「始終操練和比賽都停頓了好一段時間，突然能夠再次訓練，感到期待及興奮，特別是球隊將會於4月首次出戰亞洲賽，所以更需要操練以及比賽提升狀態。為求在港超聯，菁英盃甚至亞協盃爭取佳績！」

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