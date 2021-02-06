車路士在杜曹上任後擺脫低潮，據報這位德國籍領隊已在密謀今夏的擴軍計劃，瞄準後防3大目標，而且清一色都是來自他祖國的德甲，分別是拜仁慕尼黑兩位後衞阿拉巴與歷卡斯蘇尼，以及RB萊比錫的法國中堅烏柏美卡奴，期望可簽下其中一人。

杜曹取代林柏特接掌車路士，頭3仗表現惹人好感，而且3場比賽都沒有失球，但杜曹仍然希望增強防線，尤其不少隊內的藍軍中堅合約都快到期，其中今季來投的36歲老將堤亞高施華，可能只效力1年就自由身離開，所以杜曹已經在轉會市場物色中。

據德國《圖片報》了解，他已有中堅心水人選，而且有3人，分別是阿拉巴、歷卡斯蘇尼與烏柏美卡奴，希望至少能引入其中一人。阿拉巴因沒有與拜仁續約，今夏就會回復自由身，因此簽下此子機會自然大，但杜曹要與同鄉高普帶領的利物浦以及西甲豪門皇家馬德里競爭。

蘇尼與拜仁的合約則在明年夏天才到期，球會正與他談判續約事宜，但假如他拒絕動筆，那麼拜仁為免重蹈免費放走阿拉巴的覆轍，一定會在今夏將這位25歲中堅出售。烏柏美卡奴則一直是各大球會的獵物，但據報若拜仁留不住阿拉巴及蘇尼，勢必向萊比錫搶人，而且可用3,800萬鎊的價錢就將這位法國國腳簽下。

雖然定出收購目標，但杜曹仍要和車仔女總監瑪蓮娜溝通後，才看看可否有資金爭搶上述3人，而他目前正專心備戰周日作客錫菲聯的比賽，但已確定上場傷出的堤亞高施華及另一近期淡出正選的葛特蘇馬都無法候命。不過，施華本人已在社交媒體報平安，樂觀表示目前正接受治療中，還承諾回歸時會變得更強。

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