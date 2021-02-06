港超聯球會愉園足球隊今日公佈，已經與曾入選香港足球代表隊的年輕守門員謝家榮達成加盟協議，成為球隊最新成員。謝家榮表示與愉園陣中多位球員相識多年，亦與教練團稔熟，因此有「回家」的感覺。

謝家榮與愉園陣中多位1999年出生球員在青年軍、香港青少年代表隊已並肩作戰，他說：「新隊友們不少都跟我是多年朋友了，尤其是一眾99年出生的球員，過往跟我一起在車路士足球學校（香港）奮鬥，亦曾跟部份『01仔』和98年出生的黃浩然合作過，現在大家效力同一職業球隊，可說是人生里程碑。」

家榮表示，過往不論為效力的球隊與愉園交手或在練習時相遇，都會主動與朋友們打招呼，加上與教練團亦早已認識，這次來投感覺特別：「因為隊友年紀相近，相處時更為親切，自然溝通就多，來到愉園就像『回家』一樣，而不論我效力哪支球隊，尋求上陣機會的心態都不會改變。」

回首入選大港腳的經驗，家榮坦言代表香港是目標，但不可能一步登天，首先是努力在球會爭取機會，與隊友們有良性競爭：「我認為屠俊翹今季表現出色，鍾偉豪在去季復賽期也有不俗表現，此外還有年輕門將伍瑋謙，我們彼此之間可透過競爭去進步。」愉園已為謝家榮辦妥註冊手續，這位新球員可以在港超復賽後披甲。

謝家榮檔案

年齡：21歲

位置：守門員

身高：1米86

現效力球會：愉園

曾效力球會：理文流浪 、 夢想FC、富力

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