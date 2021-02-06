周五NBA常規賽網隊主場迎戰速龍，主隊球星杜蘭特（Kevin Durant）經歷非常戲劇性的一天。賽前他因接觸過一位疑似武漢肺炎確診者，聯盟因防疫條例要求網隊先把他列後備，當他上陣後又被告知要強行離場，幾乎被聯盟檢疫措施「玩殘」。事件惹怒KD，他事後在個人社交媒體發文叫聯盟「放過他」，更批評NBA的行為。網隊缺少這位超級球星後，以117:123不敵速龍。

網隊周五鬥速龍賽前，KD因早前接觸過一位病毒檢測結果無法判定的人士，被聯盟規定不能正選上陣，這是他加盟網隊以來首被列作後備，更是職業生涯13年來首做後備。他於首節餘4分13秒時被安排後備入替，當他整場打了約19分鐘後，聯盟收到報告指，該位無法判定檢測結果的人士證實呈陽性，並於第三節以「出於謹慎理由」要求強行帶KD離場，他不能再參與餘下賽事。NBA隨後發聲明解釋，要求網隊先把KD列作後備，是因為聯盟正在檢驗該位疑似確診者的檢測結果，但直至該人士證實陽性前，他們不會要求球員進入自我隔離。

聯盟又指，KD過去24小時已進行過3次病毒檢測，全部呈陰性結果，包括兩次深喉唾液檢測是於周五進行。現他們正追蹤KD曾與哪些確診人士有密切接觸，希望找出病毒源頭。至於網隊其餘成員已獲准飛往費城，出席周六作客76人的賽事，但據指KD不會隨隊，而他要缺席的時間仍有待確實。

有片段顯示，當網隊職員通知坐在後備席的KD需要強行離場時，他搖頭嘆息並返回更衣室，期間他扔走水樽發洩。他事後在Twitter發文，寫道「Free me」，暗示自己被檢疫措施玩到暈陀陀。他又轉載球迷帖文聲討NBA，以「出於謹慎理由」帶走他根本只是公關策略。KD近年可謂相當倒楣，繼前年總決賽效力勇士時遭遇阿基里斯腱斷裂，去年NBA停擺他又染上過武漢肺炎。今季強勢回歸打出MVP表現，上月再因接觸過確診人士需隔離3場，現再次成為密切接觸者未能上陣，真是非常黑仔。

場均獲30.8分的KD，離場時交出8分6籃板和5助攻，是他過去10季僅第2次未能拿到雙位得分，其連續166場得分上雙紀錄也被中斷。餘下的三巨頭成員夏登（James Harden）和K艾榮（Kyrie Irving），各交出17分12籃板以及15分5助攻，但網隊仍然敗陣。

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