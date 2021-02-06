踏入新一年後突然迎來大爆發的曼聯中場保羅普巴，由季初一度需要坐冷板凳，現時又再度成為紅魔不可或缺的中場核心之一。此前普巴曾明確表明希望離隊尋求挑戰，加上與球會的合約會在2022年夏天到期，紅魔假如希望透過出售普巴獲得一筆轉會費的話，就需要在今個夏天作出行動，不過領隊蘇斯克查近日就表示普巴留隊機會大增。

普巴的經理人拉奧拿早前聲稱普巴在紅魔過得不愉快，但隨後這位27歲法國中場澄清由於近期紅魔成績好轉，所以自己心情已經變好。蘇B認為近期球隊成績變佳是一個主要理由，而且球會對普巴回心轉意感到樂觀，認為普巴仍會享受將未來獻給紅魔：「有關保羅（普巴）的猜測總是存在，我們已經與保羅進行了良好而且公開的對話。我很高興看見他很專注，而且踢得非常好及開心，這是很重要的事情，你可以看到保羅很享受穿上紅色球衣去踢比賽。」

最近普巴的表現亦被球迷票選為一月份紅魔最佳球員，蘇B認為這個獎項可以激勵普巴繼續努力：「普巴獲獎的理由你應該問問他本人，他做了哪些努力。現在他非常投入，努力工作。現在的保羅總是笑容滿面，不過昨天的訓練他身處的小組落敗時，你可以看得出這對他並不開心，不過今天又會是新的一天，他會為比賽做好準備。」

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