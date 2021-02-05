季初曾經上過榜首的愛華頓，近期狀態有起伏，排名亦跌至第七位。原本去年12月尾愛華頓主場迎戰曼城一仗，因為武漢肺炎疫情影響需要延期，近日英超賽會宣佈這場補賽會於今個月17日舉行。不過對愛華頓而言這恐怕不是一個好消息，皆因「拖肥」會在2月迎來魔鬼賽程，包括今仗在內，本月餘下5場比賽的對手佔4支是英超Big 6球隊。

去年年尾愛華頓主場對曼城的賽事，因為藍月陣中爆疫關係導致賽事要改期，英超賽會在頻密賽程下將補賽定於本月17日，即兩個星期後的周三。加上這場惡鬥曼城的補賽後，愛華頓在2月的每場對手也相當難應付，今個周六作客挑戰二哥曼聯後，先於下周中出戰英足盃第五圈賽事，主場迎戰另一支Big 6球隊熱刺，接着回到聯賽又遇上急需搶分護級的富咸。鬥完護級區的富咸後就要進行這場英超補賽，主場迎擊近期狀態極佳的榜首曼城，接着在20日就要硬撼利物浦，在晏菲路球場上演默郡打吡，這意味着拖肥會在4天內硬碰2支爭標球隊。

其實當時愛華頓得知與曼城的比賽被迫取消後，球會就曾經發聲明埋怨球隊已為這場比賽準備就緒，及後又要求曼城上繳詳細報告，解釋他們要求延期的理由以及隊內爆疫情況。現時賽會安排這場賽事在2月中，對愛華頓絕對沒有好處，因此不排除高層甚至領隊安察洛堤，又會再次公開炮轟英超賽會。

文：王杰