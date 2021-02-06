今季嘅馬體會簽入蘇亞雷斯之後，戰績開始大爆發。目前19戰已經拎到50分，打少一場嘅情況下都已經拋離排次席嘅巴塞10分。可能見球隊有望重奪失落六屆嘅聯賽冠軍，馬體會嘅球員都開始放鬆啲，會拍片玩吓。好似馬高斯洛蘭迪早前就喺IG分享咗一條片，見到呢位26歲中場趁朋友瞓着咗，戴住小丑面具拍醒佢，搞到呢位朋友一起身就嚇到面都青埋。而除咗馬高斯洛蘭迪，目前喺西甲攻入14球，已經34歲嘅蘇亞雷斯亦好百厭。事關呢位阿蘇日前練波嗰陣發現畀攝影機影住，於是特登將個波「chip」過去，差啲就省中攝影師。

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！