日本東京奧委會主席森喜朗日前於會議上發表涉及性別歧視的言論，認為女人開會長氣應限時發言，遭首相及外界批評。他事後已就事件公開道歉及撤回言論，東京都知事小池百合子周五亦在記者會稱，收到森喜朗的來電致歉，但她同時認為此事件發生後，東奧將面臨「嚴重問題」。

2016年夏天勝出東京都知事選舉的小池百合子，是東京都史上首位女性都知事。對於森喜朗對女性的言論，她坦言感到很震驚，東京都政府已收到不少民眾投訴，此事更令東京奧運面對着「嚴重問題」。她周五在記者會上說：「東京都以及東京奧委會的任務是籌備一屆安全的奧運，然而我們正面臨一個很嚴重的問題。對於他的言論，我是非常震驚亦是無言了，這些言論是不應該發表的。」

小池百合子又稱，收到森喜朗的直接來電向她致歎，不過對方事後公開道歉時已表明，拒絕引咎辭職，她就避談森喜朗是否合乎資格出任東京奧委會主席的問題：「奧委會是個大機構，已經歷史悠久，也需要很多的交涉工作，到底誰合資格做這份工作，應該是要由東京奧委會來回答。」事件在日本引起廣泛批評，不少運動員和政府官員都聲討森喜朗的言論，但日本首相菅義偉稱，自己沒有權力去要求森喜朗下台。

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