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NBA｜錫安暴力入樽險整爛溜馬籃框 史上最快破1,000分塘鵝報捷

25分鐘前

周五NBA常規賽塘鵝作客溜馬，力量驚人的上季狀元錫安威廉臣（Zion Williamson）又再成為「破壞者」，他於上半場一次單手暴力入樽，就拉歪了溜馬主場的籃框，賽事一度需要暫停。這位超新星整晚拿下18分，成為聯盟史上最快達成職業生涯1,000分的現役球員，帶領塘鵝以114:113險勝溜馬。

錫安在大學時期已因身型健碩，獲得「杜克怪物」和「勒邦占士2.0」的稱號，去年芝加哥明星賽的新秀挑戰賽，代表美國隊出戰的錫安已曾經在快攻入樽拉歪過籃框今次他更是隔着兩人防守去「破壞」籃框。上半場賽事臨近結束前，錫安成功突破禁區，並引來兩位溜馬球員包夾，他馬上用左手單手暴力入樽，隨後整個籃球架猛烈搖動。雖然皮球不進，但籃框就被他拉斜了，賽事需要暫停15分鐘，由溜馬職員搬出梯子上場修理。

今場拿下18分4籃板5助攻的錫安，職業生涯總得分突破1,000分大關，追平格芬（Blake Griffin）成為現役NBA最快達成生涯1,000分的球員，二人同樣只需44場賽事就拿下了1,000分，舊紀錄是名宿張伯倫於1959/60球季持有的28場。要知道錫安上季因膝傷被塘鵝限制上陣時間，他周五賽前在44場賽事，只上陣1,290分鐘，但格芬於首44場就打足1,600分鐘。因此論時間來計的話，錫安是現役球員史上最快突破1,000分大關。錫安生涯首40場賽事已累積920分，是現役球員第一人，其禁區平均得分18.1分，也讓他在聯盟領先群雄。

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