周五NBA常規賽塘鵝作客溜馬，力量驚人的上季狀元錫安威廉臣（Zion Williamson）又再成為「破壞者」，他於上半場一次單手暴力入樽，就拉歪了溜馬主場的籃框，賽事一度需要暫停。這位超新星整晚拿下18分，成為聯盟史上最快達成職業生涯1,000分的現役球員，帶領塘鵝以114:113險勝溜馬。

錫安在大學時期已因身型健碩，獲得「杜克怪物」和「勒邦占士2.0」的稱號，去年芝加哥明星賽的新秀挑戰賽，代表美國隊出戰的錫安已曾經在快攻入樽拉歪過籃框，今次他更是隔着兩人防守去「破壞」籃框。上半場賽事臨近結束前，錫安成功突破禁區，並引來兩位溜馬球員包夾，他馬上用左手單手暴力入樽，隨後整個籃球架猛烈搖動。雖然皮球不進，但籃框就被他拉斜了，賽事需要暫停15分鐘，由溜馬職員搬出梯子上場修理。

今場拿下18分4籃板5助攻的錫安，職業生涯總得分突破1,000分大關，追平格芬（Blake Griffin）成為現役NBA最快達成生涯1,000分的球員，二人同樣只需44場賽事就拿下了1,000分，舊紀錄是名宿張伯倫於1959/60球季持有的28場。要知道錫安上季因膝傷被塘鵝限制上陣時間，他周五賽前在44場賽事，只上陣1,290分鐘，但格芬於首44場就打足1,600分鐘。因此論時間來計的話，錫安是現役球員史上最快突破1,000分大關。錫安生涯首40場賽事已累積920分，是現役球員第一人，其禁區平均得分18.1分，也讓他在聯盟領先群雄。

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