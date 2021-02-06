周日英超上演大戰，由上季冠軍利物浦，主場對亞軍曼城，兩位嘉賓何輝和何Wayne，在今集《如何講英超》大談這場大戰；何輝說：「以往分析曼城，大家都談他們的控球在腳、攻力及組織力強勁等，不過他們今季很大改變，就是穩健防守；暫時他們英超只失13球，媲美西甲的馬德里體育會，看看其他英超前列球隊，失球都起碼2字頭，非常厲害。」何Wayne覺得紅軍在主場出擊，加上剛輸波，一定想以熱血踢法重建信心，不過陣容始終太殘，又多傷兵，今仗能賽和已經不錯，預測比分0:0。何輝則覺得曼城再開1:0黃金波膽。

周日另一場大戰，狼隊主場對李斯特城，何Wayne覺得狼隊會收縮防線，以反擊制敵，可以不敗，預測比分1:0和1:1，何輝傾向李城擊敗狼隊，預測比分為1:0及2:1。車路士換帥後取得連勝，包括周四作客1:0擊敗熱刺，何輝說：「杜曹接手第3仗，壓逼及互動性有改善；雖然惋惜林柏特離開車路士，但球隊確定比他領軍時進步，擊敗熱刺十分合理。」

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