「西甲專家」鄭兆聰果然有水準，上周推介馬德里體育會勝[-1]，結果這支西甲一哥作客以4:2大勝卡迪斯，聰仔順利命中。周日聰仔就認為貝迪斯主場對巴塞隆拿會演入球騷，推介入球大。

聰仔覺得周中在西盃驚濤駭浪中晉級的巴塞隆拿，近期負面新聞甚多，包括傳媒爆出前鋒美斯4年總薪薪逾5億歐元的天價合約，令球會陷於財困，不過美斯近仗表現未受影響，停賽過後他的投入比賽的程度明顯更高，在場相當積極更落力領軍爭取成績，上場聯賽先開紀錄，助球隊擊敗畢爾包報回西超盃決賽落敗之仇，周中對CF格蘭納達縱未有入球，但參與性強帶動球隊進攻，結果落後兩球的劣勢於完場前追平，更在加時反勝5:3晉級；另外值得注意是加盟巴塞後似未拾回射門觸覺的基沙文，近戰都取得入球，似乎已融入巴塞踢法，表現出其應有能力。加上貝迪斯在近5場聯賽取得3勝2和後，排名升至第七位，而該隊周中在西盃與畢爾包踢足120分鐘，終互射12碼出局，球隊自簡拿利斯傷癒復出是回勇的其中一個關鍵，球隊鬥巴塞料不會退守，相信兩隊會鬥攻，合演入球「大」的機會不低。

周日英超大戰，上季冠亞軍交手，力爭衞冕的利物浦主場迎戰如日方中的榜首曼城，丘建威覺得兩雄相遇，必有一傷在所難免。曼城雖然有主力球員奇雲迪布尼及阿古路繼續因傷缺陣，但球隊近況大勇，表現非常穩定，進攻亦比季初更加流暢，一對中堅魯賓戴亞斯及史東斯合作無間，令球隊失球數字大幅減少，更加可以讓左右二閘上前助攻，增強球隊進攻火力，這方面絕對比紅軍優勝；曼城可全取三分，推介上盤。

英冠專家譚拔士的推介在周六，米杜士堡主場對賓福特，譚拔士覺得賓軍目前在英冠排第二位，挾19場不敗戰績，面對回落的米杜士堡，此戰有力延續強勢，以追趕榜首諾域治，客W可作今周重心之選。

蘋果星級名家今周推介

名家 推介

譚拔士 星期六26 賓福特勝（2.05）

丘建威 星期日30 曼城（上）(1.8)

鄭兆聰 星期日41貝迪斯大[3/3.5]（1.91）

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