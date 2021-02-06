港超聯地區球會冠忠南區在武漢肺炎疫情第四波導致停擺期簽入澳洲前鋒卡希爾，而這位來自職中岸水手的年輕前鋒對重返球場訓練感高興，自言安頓下來是極速喜歡香港這個城市。

20歲的卡希爾去年聖誕前加盟南區，不過，受疫情影響，完成隔離後未能隨隊訓練，而球隊周三獲准復操後，開始隨隊在香港仔仿真草場復操令他舒口氣。

他說：「來到香港已經六星期，之前一直沒有機會踢波感到實在困難，現在終於能夠與隊友一起進行訓練，感覺真的很好，因為讓我可以進一步了解他們的能力及性格，建立彼此默契。雖然只是短短日子，得到隊友的幫助，我已經安頓下來，亦感覺到香港是我的另一個家，我真的很喜歡香港。」

雖然港超聯停擺，但南區似乎仍受傷兵問題困擾，隊長佐佐木周今晨只在場獨操，另外，洋將守衞積施利及中場唐道碧只在場邊跑步，未有參與主教練兼球員列文安排的分隊賽。

主教練列文表示：「球隊上下對於重返球場操練感到高興，我們一直保持身體健康，現在最重要的事情是把握時間逐步提升狀態水平，並控制情緒，以免過分心急，弄巧反拙，影響比賽重開的陣容。」

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