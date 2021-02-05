【名家足路】

上季衝英超失敗的賓福特今季捲土重來，目前在英冠排第二位，今日挾19輪不敗戰績作客回落的米杜士堡，前者或有法國前鋒麥比奧莫趕及復出候命，此戰有力延續強勢，以追趕榜首諾域治，決選為今周重心之選。

近期英超及英冠頻頻出現爆冷賽果，繼頹爆的紐卡素上周末作客擊敗愛華頓後，周中白禮頓竟勇挫早前作客連勝熱刺及韋斯咸的利物浦。當球迷以為返回主場可以再下一城時，紅軍竟然完全踢不出應有水準，球員踢來像夢遊，難怪領隊高普賽後說球員身心俱疲，完全踢不出水準；經過兩場作客賽事便無為繼，看來紅軍要衞冕越來越難，尤其本月歐聯淘汰賽稍後即將上演，壓力更大。

巴利態沉難獲機會

令球迷失望的還有熱刺。射手哈利卡尼受傷當然有影響，可是其餘球員的表現也實在難令球迷接受，主場對利物浦犯上很多低級的防守失誤致敗。緊接對白禮頓更差，復任正選的加里夫巴利看似無法投入比賽，球迷很難想像這位數季前球壇的頂尖好手，回歸熱刺卻會變成這個樣子，領隊摩連奴將他調離場也是唯一選擇。

英冠其實也有類似的球隊，演出同樣反覆得令人無法估計，像屈福特及般尼茅夫兩支上季英超護級失敗的球隊，近期表現同樣難令人接受。不過，個別前列球隊近況極佳，賓福特就是其一。

賓福特上季以第三名完成聯賽，可惜在升班附加賽決賽不敵富咸，今季以相若陣容出戰，季初卻受傷兵影響，表現有點反覆。但球隊到去年11月重回正軌，論表現還較榜首的諾域治優勝，如此刻要選今季英冠冠軍，由芬克帶領的賓軍絕對值得一試。

雖然英聯盃不敵熱刺四強止步，但賓福特出局後可更專注爭升班，球隊人腳當打，前鋒艾雲東尼、中場沙治卡洛斯及科蘇等主力全部僅22至25歲，既有進步空間，目前也處於強勢。此戰作客3場不勝兼0入球，且組織及控制力下降的米杜士堡，有力爭勝。除賓福特外，昆士柏流浪近仗表現確有起色，迎戰布力般流浪可看高一線。

文：譚拔士