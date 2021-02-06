關於前曼聯球星「小豆」查維亞靴南迪斯鬧婚變有最新消息，之前傳佢個性感老婆Sarah Kohan有出軌嫌疑，但原來傳媒最近爆出軌嗰個可能唔係Sarah，而係小豆本人。

小豆家陣喺美職聯洛杉磯銀河效力，但有傳佢同巴拉圭一名叫Lourdes Motta嘅模特兒密密咁發展地下情，先至係同Sarah感情出咗事嘅導火線，唔關老婆成日派福利放性感相上IG事，亦更加唔係Sarah出軌，反而係小豆自己問題。據講日前有照片流出，係小豆聯同佢個經紀人同埋Lourdes等一行6人一齊坐上私人飛機，去猶他州度假，而且仲有人見到佢哋喺度假嘅地方態度親暱。

不過，Lourdes Motta有感聲譽受影響，已經即刻IG出post澄清：「各位，所有喺網上同媒體嘅報道都唔係真嘅，全部都係謠言。唔好再聽嗰啲小道消息喇，停止再作故仔，佢哋因為冇其他嘢做，所以就去干涉人哋嘅生活，廢話一堆！」

到底係邊個對邊個唔住，相信家陣都冇人敢肯定，就等之後美國或墨西哥嗰邊嘅傳媒，仲有幾多料可以爆。不過，有報道話小豆諗住離開美職聯，返回墨超踢瓜達拉哈拉，唔知係咪想修心養性同Sarah修補番感情呢？

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