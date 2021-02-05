【名家足路】

【對決場次︰弗賴堡vs多蒙特】

盧卡東尼最近人逢喜事精神爽，連續兩個月擂台封王做一哥，咁難得，當然要恭喜呢位準新郎哥；以佢目前成個人生贏家咁，話唔定行行吓街都會遇到Carrie Lam巡區，仲一齊食埋扭扭薯條，之後做埋局長飛黃騰達，真係唔好唔信。今周《一燈決》，未來局長揀咗場佢話幾熟悉嘅德甲，弗賴堡主場對多蒙特，我又睇吓多仔作客讓唔讓得起。

今季擂台接連失威，我懷疑同近期晚晚煲Netflix有關，少咗時間睇波，冇計，《驅魔麵館》、《Sweet Home》、《今際之國的有栖》、《后翼棄兵》套套高質，仲要一套接一套，擂台水準低落係有原因嘅。講到要推介或要落注，我通常會揀睇過嘅球隊，點都好過隔山買牛，今場德甲雖然冇直播，但話晒多蒙特踢歐聯都幾對辦，不妨同一哥玩吓牙骱戰。

多仔周中德國盃雖然晉級，不過完場前俾VAR玩，賽果由贏3:1變打和2:2，最終靠加時入波淘汰柏達邦，上盤無情情變下盤，捧場客唔激死就假。「蜜蜂兵團」今季聯賽水準飄忽，單計作客，佢哋贏過前列RB萊比錫，但又輸過畀榜下游嘅奧格斯堡，以佢哋坐擁艾寧夏蘭特同查頓辛祖兩名星級新晉前鋒，排名照計點都係一「仁」之下，萬人之上，何解現時會跌出前四？

之前動新聞同事做過條片，話多蒙特今季水準不穩，可能同德國靚女跑手Alica有關，初時都覺得同事吹大咗，如果今次作客贏唔到首循環曾大勝四球嘅弗賴堡，自己惟有要認命，我係魚腸，唔係局長。

文：筋肉人

《一燈決》係今季新欄目，由上月擂台盟主同上月燈神拗吓頸，睇吓讀者信邊個。