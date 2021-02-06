據西班牙傳媒報道，西甲皇家馬德里隊長沙治奧拉莫斯周六將要接受膝部手術，預料要休戰六至七周，意味着他很可能錯過本月底鬥阿特蘭大的歐聯16強首回合賽事。

遲遲未跟「銀河艦隊」解決續約問題的拉莫斯，自上月中旬出戰西班牙超級盃準決賽，不敵畢爾包一仗後再無上陣。據稱這位36歲的西班牙後衞過去三周一直接受治療，希望能趕及出戰今個月底進行的歐聯16強首回合賽事。然而其康復進度不似預期，據報他膝部再次感到疼痛，未有出席球隊操練，他日前接受最新檢查，據報最佳治療方法是接受手術。他周六將開刀為膝部半月板施行手術，預料術後需休養六至七周。

拉莫斯接下來恐要缺陣皇馬多場賽事，包括周六晚西甲鬥侯爾斯卡、下仗鬥基達菲、華倫西亞等賽事，更包括本月24日皇馬鬥阿特蘭大的歐聯16強首回合，據稱他亦很大機會無緣下月16日舉行的次回合賽事，這對皇馬來說是一大打擊。拉莫斯今季為皇馬在各項賽事上陣17場，交出3個入球。

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