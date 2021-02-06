皇家馬德里今季成績不穩定，教練施丹受壓，剛克服武漢肺炎病毒後出席記招的他甚好火，怒斥在場記者炒作他下台的消息，病要求他們展現多點尊重。

皇馬在他缺席領軍下，上周輸了今季西甲第3場主場賽事，1:2不敵位於中游的利雲特。剛隔離完畢的施丹來到周五記招，自然被問到一些有關球隊今季戰績低迷的事情，然而當一名記者問到他為何答問題時自我保護意識總是太強，令他再也按捺不住。

這位法國籍教頭怒氣沖沖地說：「你認真？每天我在家就聽到要被炒的消息，你們最清楚了，因為都是你們在說。所以你說甚麼自我保護？我當然要維護我和球員們的權利，球員們都在努力奮鬥，希望擺脫低潮，我當然也要維護我自己。」

他隨後要記者顯示尊重：「我們去年才贏得聯賽，是的，就是皇家馬德里！不是10年前，是上年而已，所以給一點尊重好嗎？你們的話很可笑，如果你們想我走，就光明正大當着我面告訴我，不要在背後才說這個那個的。」

皇馬目前在西甲聯賽榜落後榜首的馬德里體育會10分，而且還較對方多賽1場，而他們周六會作客榜尾的侯爾斯卡，祈求反彈。

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