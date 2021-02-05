根據ESPN報道，歐洲各大聯賽和歐洲足協（UEFA）將會在周五展開視像會議，討論將歐洲聯賽冠軍盃改制的事宜，有指UEFA計劃放棄現在的小組模式。

目前歐聯的小組賽模式，是四支球隊進行各與小組的三位對手進行主場和作客共六場賽事，但往往強隊都能有一至兩場的場事變成「例行公事」，令競爭意味減少。故此，UEFA就建議改變小組賽，改為32支球隊每隊需要進行10場的小組賽，前8名的球隊就可以晉身下圈，而第9至24名的球隊就要透過附加賽的模式爭取出線。

歐洲足協認為此方案能夠增加每隊球隊的對手，競爭性和觀賞程度都會提高，從而提高收入。不過，雖然有指各個持份者對於賽制的改變已初步達成共識，但對於財政上的分配，和各個聯賽的參賽資格問題上，仍有很大的討論空間。

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