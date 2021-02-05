【名家足路】

【對決場次︰弗賴堡vs多蒙特】

連續兩個月成為擂台盟主，有啲喜出望外，臨尾衝刺靠一條意甲過關飛，小勝另一位名家何西。不過就算最尾盟主唔係小弟，都當自己贏咗㗎喇，因為講到穩定性，小弟似乎都係上個月贏得最多嘅名家，每次落注2、300分積積埋埋咁贏，經過多年玩擂台得出嘅結論，都係要沉得住氣，衰衝動好快跌落榜尾，呢句好似係另一位名家守丹教曉我嘅。

本身想藉自己當旺分享一啲必贏貼士畀大家，但正所謂人有三衰六旺，小弟踏入2月後好似唔太順，第一日就衰咗場西甲貼士，但今次鬥燈神筋肉人，就揀比較熟嘅德甲埋手，周六有場多蒙特作客弗賴堡，睇吓大家撐唔撐我。

「蜜蜂兵團」多蒙特今季繼續坐擁一班唔錯嘅人腳，但可能教練有時戰術出錯或者球員狀態飄忽，總之戰績就唔穩定。走咗法夫利，助教伊甸泰列錫臨時接手，似乎唔見有咩太大變化，好多時都係靠艾寧夏蘭特自己爆，近期查頓辛祖叫狀態好番少少幫到手，但右閘梅尼亞受傷都幾大影響，隊波殺着越嚟越少，加上今季唔少德甲隊都有好表現，想攞下屆歐聯資格有一定難度。

對手弗賴堡以為季前走咗唔少人，今季成績會大跌，點知教練史泰治執吓執吓擺脫季初低潮後，就開始上力；中場基科大局觀同腳法都好，而且有個長期做後備殺手好過踢正選嘅尼斯彼德臣。季初踢首循環嗰陣，弗賴堡慘吞多蒙特四蛋，但家陣氣勢已經唔同，主場已經六場冇輸過，多蒙特近期就輸盤多，所以呢場弗賴堡受讓半/一，下盤值得博！

文：盧卡東尼

《一燈決》係今季新欄目，由上月擂台盟主同上月燈神拗吓頸，睇吓讀者信邊個。