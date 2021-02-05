周五意甲，國際米蘭憑中場新星尼高路巴列拿上半場一腳世界波，加上比列錫下半場添進賬，作客2:0輕取費倫天拿，暫時壓過少賽一場的AC米蘭1分上榜首。

國際米蘭主帥干地因兩周前對烏甸尼斯一役與球證爭執後被罰停賽2場，今戰繼續只能在看台上督師，但陣中球員依然生性，比賽進行約半小時後，就由尼高路巴列拿在禁區外20碼拉弓轟入一球內彎世界波，替球隊打開缺口。

換邊後踢至52分鐘，藍黑軍團由阿舒拉夫在右路力爆入禁區，擺脫敵衞兼引對方門將出迎後，看準交給伏兵遠柱的比列錫輕鬆射入空門，一對翼衞的合作替球隊拉開比數，最終也帶着2:0勝局完場。不過，今戰正選的首席射手盧卡古錯過「數糊」機會，在完半場前曾頭槌頂高，加上換邊後53分鐘曾有入球被VAR推翻，令他職業生涯的入球繼續維持在298球，要等待之後的比賽才能突破300球大關。

國際米蘭全取3分後，在聯賽榜累積47分，壓過周日才會對陣克羅托內的AC米蘭1分，暫時居榜首。

-----------------------------

貸款過新年 即送新春大利是

恭喜發財大家都發財！

邦民送您新春大利是！只要喺2021年2月1日至2021年2月28日期間首次提取貸款，可即場獲基本獎賞現金高達港幣$3,500 及額外獎賞港幣$300現金大利是▲！

利用轉數快，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請 : http://bit.ly/2UlZfUU

推廣期由2021年2月1日至2021年2月28日(包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199

-----------------------------

《體蘋果》陪你睇波講波

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！