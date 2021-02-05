職業生涯已來到第18季的湖人球星勒邦占士，表現完全不像一位已經36歲的球員。湖人周四常規賽回到主場迎戰金塊，占士拿下「大三元」27分10籃板和10助攻，生涯入球數量更超越名宿張伯倫（Wilt Chamberlain）登上史上第三，領湖人以114:93反勝金塊，繼續打出頂級球星水準。

占士近年常把自己標籤為「過氣國王」，這並非用來提醒自己已達36歲之齡，而是他的個人動力。湖人過去兩周舟車勞動7次作客，占士依然全勤，領軍奪5勝2負成績。周四紫金兵團回到主場迎戰近7仗贏足6場的金塊，再演上季季後賽西岸決賽戲碼，就讓占士創下新里程碑。湖人上半場表現慢熱，安東尼戴維斯打完首2節只得4分，占士以自身之力彌補隊友不足。他上陣全隊最多35分鐘，跑足全場依然有氣有力。儘管湖人半場落後46:58，但他們換邊後只讓金塊拿到35分，占士更吹起反擊號角，領軍第3節打出強大的37:17比分，反勝金塊收下三連勝。

占士收穫生涯第96場大三元，已連續23場至少獲15分5籃板和5助攻，超越自己11/12球季連續22場的舊紀錄，成史上第一人。他職涯入球亦累積至12,691球，超越張伯倫登上史上入球榜第三位，前面只剩前輩「郵差」馬龍（Karl Malone）和渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）（見附表）。占士亦於前年底在得分榜超越張伯倫，現距離榜首的渣巴只差約3,600分，再過兩季有望登上史上得分榜榜首。

文：華弟