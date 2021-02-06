阿仙奴上周六在英超早場，因為早段一次後防失誤，作客以0:1不敵阿士東維拉，連輸2場。

阿仙奴門將賓特尼奴與中堅大衞雷斯，在上周二負狼隊1:2之役雙雙領紅牌被逐，今仗須要停賽，領隊阿迪達派出白禮頓借將馬菲賴恩，負責把守最後一關，而加比爾馬加希斯則獲安排夥拍洛賀丁鎮守中路。前線方面，早前曾離隊探望患病母親的奧巴美揚繼續先列後備，拿卡錫迪則擔任單箭頭，再由伊美路維、尼高拉斯比比與布卡約沙卡後上支援。

開賽2分鐘，阿仙奴便因為後防犯錯失守，左閘薛迪索拉斯回傳乏力，被貝特蘭查奧爾截到皮球後落底線地波傳中，造就奧尼屈堅斯在門前射入個人今季第10個聯賽入球，維拉領先1:0。阿仙奴站穩陣腳後搶回不少攻勢，21分鐘，拿卡錫迪過頭波彈入禁區，布卡約沙卡高速入楔，但倒戈的維拉門將達米安馬天尼斯快一步沒收皮球。29分鐘，阿仙奴中場格列沙加在禁區外左腳直射罰球，但遭馬天尼斯單手托出底線。31分鐘，貝特蘭查奧爾在兩名守將中間突破入禁區起腳射門，但遭馬菲賴恩撲出，令維拉半場只能領先1:0。

易邊後初段維拉加強攻勢，但連番攻門均被馬菲賴恩一一化解。52分鐘，尼高拉斯比比在禁區左路起腳熨射遠柱射出。阿仙奴之後接連換入奧巴美揚、馬田奧迪加特與韋利安，加強進攻火力，但仍無法撕破維拉防線，最終以0:1敗陣，近3場英超只得1和2負。

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