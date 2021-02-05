拜仁慕尼黑當家射手羅拔利雲度夫斯基於周五德甲12碼宴客，連續9場聯賽入球的走勢斷纜，但球隊仍靠上屆歐聯捧盃功臣京士利高文一箭定江山，作客1:0小勝哈化柏林，在出戰世冠盃前，暫時將榜首領先優勢拉開至10分。

拜仁在大雪下面對護級區的哈化，11分鐘已由利萊辛尼博得12碼，但羅拔仔主射竟被對方門將查斯甸救出，而這位門將也成為繼紐亞後，在德甲第2位撲出這位去年FIFA年度最佳球員操刀12碼的門將；紐亞撲出羅拔仔12碼已要數到2013年，當時這位波蘭國腳仍然效力拜仁宿敵多蒙特。

雖然羅拔仔宴客，但拜仁21分鐘靠京士利高文在禁區頂的射門省中敵衞彈高，令查斯甸被笠死，終於打開紀錄。

值得一提，高文入球前是接應湯馬士梅拿的傳送，後者今季在德甲的助攻已達10次，連同上周大勝賀芬咸一仗已將聯賽入球累積至10個，成為今季德甲首位入球與助攻都達雙位數的球員，這也是他事隔6季後再獲得這項「雙雙」成績，而且回顧他近12個球季，有11個球季的助攻都可去到雙位數。

下半場，在轉會窗關閉前重返德甲的基迪拉後備入替，可惜無法替哈化扭轉敗局，最終拜仁僅贏一球，在榜首領先第2位的RB萊比錫10分，以4連勝姿態出發往卡塔爾踢世冠盃，但羅拔仔連續9場聯賽的入球潮斷纜，同時連續8場聯賽作客都有「士哥」走勢也告一段落。

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