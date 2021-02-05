周六英超壓軸大戰，兩支在今季表現大幅進步的球隊碰頭，已升級為爭標分子的曼聯主場迎戰愛華頓。紅魔在上仗瘋狂入球，平英超紀錄贈修咸頓九隻光蛋，今場強陣出擊，面對火力亦不差的「拖肥糖」入球必多，敲入球中位數[2.5/3球]的「大」。

近期英超開動快車，曼聯經歷連續兩場英超不勝之後，周二來一次超級反彈，於主場以9:0狂勝修咸頓，平了球隊有份保持的英超淨勝最大比數紀錄。紅魔早前先後爆冷不敵錫菲聯及悶和阿仙奴，令坐上不久的榜首位置被同市宿離曼城搶走，為免進一步被拋離今戰不容再失。雖然球隊隨後又有周中比賽要應付，惟考慮到該仗是英足盃主場迎戰韋斯咸，主帥蘇斯克查權衡下，相信不會在今場對愛華頓作出太大保留，寧在聯賽繼續搶分，勢以強陣迎敵。

B費福仔料續任正選

紅魔上仗狂勝9:0，雖然對手最終僅九人應戰也是當中原因，但前者今季進攻能力提升始終是不爭事實，目前22戰入46球屬英超入球最多一隊，佔8場比賽能攻入對手至少3球。首席射手般奴費南迪斯（B費）及拉舒福特等主力可望續任正選，蘇帥近期偏向由老將卡雲尼擔任正選中鋒，有個人數糊能力之餘、其突破與二傳能力亦出色，有助為隊友提供入球機會。安東尼馬迪爾雖是上仗唯一能攻入超過一球的球員，但今季整體表現欠突出下，擔正機會不大，一旦落場將會是他自2015年加盟以來第250次代表紅魔上陣。除了長期傷兵菲爾鍾斯， 曼聯眾將皆可候命。

愛華頓亦是今季成績進步明顯的球隊，目前經過20戰取得36分，比上季同期多取11分，以前四為目標爭逐歐聯入場券亦不為過。球隊同樣剛結束英超兩場不勝，周三作客列斯聯以2:1取勝，首席射手卡維特利雲在該仗結束近兩個月的聯賽入球荒，而另一入球功臣基菲爾施古臣及進攻中場占士洛迪古斯，皆是愛華頓中前場的火力來源。若說曼聯在去年簽入B費是重返爭標行列的關鍵，愛華頓主帥安察洛堤在季前羅致占士也是愛華頓進化的契機；占士在今季英超貢獻了4入球3助攻，進攻上製造不少威脅。

愛華頓後防有漏洞

上仗缺陣的拖肥主力門將比克福特，能否趕及復出成疑；今季新兵阿倫盧利奧則肯定繼續倦勤，缺少了這名滿場飛的工兵在中場掃蕩對愛華頓有一定影響，球隊已連續五場英超未能保清白，今訪奧脫福預計出現大手交易戰果。

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