想回復春春聽得多，但曼聯領隊蘇斯克查在自己迎來第100場英超賽事前，竟然想自己變得老一點，因為他認為自己越老可以越聰明，還想自己灰白色的頭髮越來越多。

曼聯周六英超在奧脫福迎戰愛華頓，蘇B將迎來執教生涯的第100場英超比賽。他表示若不是傳媒提供的資料，之前根本沒有意識到這是他的第100場賽事：「我不知道是100場......無論如何，我很享受執教，享受和好的教練和領隊交手，但當落敗的時候，每個人就一樣不會喜歡。」

100場蒞臨前，他這樣分享自己的心願：「我希望可以老一點，就會變得聰明一點，然後頭頂上有更多灰白色的頭髮。要學習的就是當賽事不斷快速前進時，你必須要跟得上。和我2014年首次執教卡迪夫城時，現在完全是另一回事，球員已變得更好，戰術也更靈活。」

恰巧周六一戰，也是慕尼黑空難的63周年，蘇斯克查再補充：「這只是第4次我們剛好踏正正日進行比賽，所以很重要，我們希望用一個滿意的賽果向亡靈們致敬。」

另外，蘇B也有談及陣中的傷兵情況，證實上場大勝修咸頓9:0在半場退下火線的卡雲尼，可以克服傷患候命，但中堅艾歷拜利就上陣成疑。

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